В отношении избившего девушку блогера возбуждено уголовное дело

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в ОВД «Пресненский» обратилась Алена Ефремова девяносто девятого года рождения с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лица, известного как Mellstroy и как Андрей Бурим. Она написала заявление, указав, что была избита указанным гражданином.