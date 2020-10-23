В отношении избившего девушку блогера возбуждено уголовное дело

Posted 23 октября 2020, 11:48
Published 23 октября 2020, 11:48
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в ОВД «Пресненский» обратилась Алена Ефремова девяносто девятого года рождения с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лица, известного как Mellstroy и как Андрей Бурим. Она написала заявление, указав, что была избита указанным гражданином.
Отмечается, что мужчина в данный момент находится под подпиской о невыезде.