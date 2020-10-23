В Ростове погибли 19 человек из-за плохих дорог

В Ростове-на-Дону с начала года из-за неудовлетворительного состояния дорог произошло 177 автомобильных аварий, в которых погибли 19 человек, сообщили в региональном УГИБДД.

В этих автоавариях пострадали 190 человек. Чаще всего они происходили из-за отсутствия разметки, дорожных знаков, освещения и пешеходных ограждений. Мониторинг состояния асфальтового покрытия проводится в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяют территориям рядом с детскими садами и школами. «Полицейские проверяют наличие выбоин, ям и других неровностей, способствующих потери водителем контроля над управлением. Также они обследуют тротуары, пешеходные дорожки», — сказано в сообщении. При выявлении нарушений составляют акты. С начала года зафиксировали более 5,7 тысячи недостатков. Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог. Материалы по теме Житель Ростова добился возбуждения уголовного дела по фиктивному ДТП Водитель в Ростовской области сильно пострадал в тройном ДТП