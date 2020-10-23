В Ростове погибли 19 человек из-за плохих дорог

Posted 23 октября 2020, 11:50
Published 23 октября 2020, 11:50
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
В этих автоавариях пострадали 190 человек. Чаще всего они происходили из-за отсутствия разметки, дорожных знаков, освещения и пешеходных ограждений.
Мониторинг состояния асфальтового покрытия проводится в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяют территориям рядом с детскими садами и школами.
«Полицейские проверяют наличие выбоин, ям и других неровностей, способствующих потери водителем контроля над управлением. Также они обследуют тротуары, пешеходные дорожки», — сказано в сообщении.
При выявлении нарушений составляют акты. С начала года зафиксировали более 5,7 тысячи недостатков.