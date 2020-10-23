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Posted 23 октября 2020, 11:50

Published 23 октября 2020, 11:50

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

В Ростове погибли 19 человек из-за плохих дорог

В Ростове погибли 19 человек из-за плохих дорог

23 октября 2020, 11:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону с начала года из-за неудовлетворительного состояния дорог произошло 177 автомобильных аварий, в которых погибли 19 человек, сообщили в региональном УГИБДД.

В этих автоавариях пострадали 190 человек. Чаще всего они происходили из-за отсутствия разметки, дорожных знаков, освещения и пешеходных ограждений.

Мониторинг состояния асфальтового покрытия проводится в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяют территориям рядом с детскими садами и школами.

«Полицейские проверяют наличие выбоин, ям и других неровностей, способствующих потери водителем контроля над управлением. Также они обследуют тротуары, пешеходные дорожки», — сказано в сообщении.

При выявлении нарушений составляют акты. С начала года зафиксировали более 5,7 тысячи недостатков.

Ранее власти Ростова рассказали о строительстве новых дорог.

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