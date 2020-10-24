Стали известны подробности взрыва танкера, направлявшегося в Ростов

Posted 24 октября 2020, 20:04
Published 24 октября 2020, 20:04
Modified 1 октября, 14:38
Updated 1 октября, 14:38
Судно направлялось из порта Кавказ, никакого груза на борту не было. Членами экипажа были 13 сотрудников, трое из них оказались за бортом.
Сейчас стали известны подробности, что спасли 10 человек, чувствуют они себя хорошо. К месту происшествия направили три спасательных судна.
«На месте находится судно „Братск“, которое проходило мимо. В спасательной операции участвуют более 100 человек», — сказано в сообщении.
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