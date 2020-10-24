В шесть раз выросло число безработных в Ростовской области

Posted 24 октября 2020, 09:47
Published 24 октября 2020, 09:47
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
При этом, по данным Ростовстата, в августе в области насчитывалось 108,2 тысячи безработных. Так, по сравнению с данными за девять месяцев 2019 года число официально безработных жителей региона выросло в 6,4 раза.
Как сообщалось ранее, растут и долги работодателей перед сотрудниками по заработной плате. Только за месяц этот показатель в регионе увеличился в 1,5 раза и достиг 51,6 миллиона рублей.