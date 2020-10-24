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Posted 24 октября 2020, 09:47

Published 24 октября 2020, 09:47

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В шесть раз выросло число безработных в Ростовской области

24 октября 2020, 09:47
В Ростовской области по итогам сентября было зарегистрировано 115,8 тысячи безработных граждан, говорится в сообщении Территориального органа госстатистики..

При этом, по данным Ростовстата, в августе в области насчитывалось 108,2 тысячи безработных. Так, по сравнению с данными за девять месяцев 2019 года число официально безработных жителей региона выросло в 6,4 раза.

Как сообщалось ранее, растут и долги работодателей перед сотрудниками по заработной плате. Только за месяц этот показатель в регионе увеличился в 1,5 раза и достиг 51,6 миллиона рублей.

Размер средней зарплаты в Ростовской области вырос на 5,7% и достиг 34,22 тысячи рублей.

#Экономика#Новости
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