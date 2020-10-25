Активные поиски пропавших моряков завершат в Азовском море

Активная фаза поисковой операции завершится в 8.00 мск. При этом пропавшими без вести по-прежнему числятся три человека. Ранее сообщалось, что для поиска моряков были задействованы два вертолета МИ-8 и семь морских судов. После завершения активной фазы поиски продолжат вдоль береговой линии расположенных вблизи районов.