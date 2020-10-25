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Posted 25 октября 2020, 18:28

Published 25 октября 2020, 18:28

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Активные поиски пропавших моряков завершат в Азовском море

25 октября 2020, 18:28
Утром в понедельник, 26 октября, в Азовском море завершат спасательную операцию по поиску пропавших после взрыва нефтяного танкера моряков, пишет «Эхо Москвы”МЧС завершит активные поиски на месте ЧП с танкером в Азовском море в понедельник утром

Активная фаза поисковой операции завершится в 8.00 мск. При этом пропавшими без вести по-прежнему числятся три человека. Ранее сообщалось, что для поиска моряков были задействованы два вертолета МИ-8 и семь морских судов. После завершения активной фазы поиски продолжат вдоль береговой линии расположенных вблизи районов.

Взрыв на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» прогремел в субботу, 24 октября. Десять членов экипажа танкера были спасены проходящим мимо судном. Корабль двигался из порта «Кавказ» в Ростов-на-Дону. Разлива нефтепродуктов в акваторию Азовского моря не произошло.

Пропавшими без вести числятся 35-летний боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант.

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