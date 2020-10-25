Активные поиски пропавших моряков завершат в Азовском море

Posted 25 октября 2020, 18:28
Published 25 октября 2020, 18:28
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Активная фаза поисковой операции завершится в 8.00 мск. При этом пропавшими без вести по-прежнему числятся три человека. Ранее сообщалось, что для поиска моряков были задействованы два вертолета МИ-8 и семь морских судов. После завершения активной фазы поиски продолжат вдоль береговой линии расположенных вблизи районов.
Взрыв на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов» прогремел в субботу, 24 октября. Десять членов экипажа танкера были спасены проходящим мимо судном. Корабль двигался из порта «Кавказ» в Ростов-на-Дону. Разлива нефтепродуктов в акваторию Азовского моря не произошло.
Пропавшими без вести числятся 35-летний боцман, 19-летний матрос и 23-летний практикант.