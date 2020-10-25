Почти в 40 территориях Ростовской области обнаружили коронавирус

Posted 25 октября 2020, 08:06
Published 25 октября 2020, 08:06
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
За сутки заразились 306 человек, которые живут в Ростове, Новошахтинске, Зверево, Таганроге, Гуково. Заболевшие есть в Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском, Тацинском районах.
В больницах находится 2151 пациент, скончались 11 зараженных. Среди них шесть мужчин в возрасте до 86 лет.
За все время заболели 28746 местных жителей, выздоровели 23172 человека. Умерли 745 человек с подтвержденным диагнозом.
Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.