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Posted 25 октября 2020, 08:06

Published 25 октября 2020, 08:06

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Почти в 40 территориях Ростовской области обнаружили коронавирус

25 октября 2020, 08:06
В Ростовской области новые зараженные коронавирусом проживают в 39 территориях, сообщили в правительстве региона.

За сутки заразились 306 человек, которые живут в Ростове, Новошахтинске, Зверево, Таганроге, Гуково. Заболевшие есть в Тарасовском, Миллеровском, Красносулинском, Тацинском районах.

В больницах находится 2151 пациент, скончались 11 зараженных. Среди них шесть мужчин в возрасте до 86 лет.

За все время заболели 28746 местных жителей, выздоровели 23172 человека. Умерли 745 человек с подтвержденным диагнозом.

Ранее ростовчанка рассказала, как переболела коронавирусом.

#Общество#Новости
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