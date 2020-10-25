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Posted 25 октября 2020, 08:17

Published 25 октября 2020, 08:17

Modified 1 октября, 13:23

Updated 1 октября, 13:23

Троих человек не могут найти после взрыва танкера в Азовском море

25 октября 2020, 08:17
В Азовском море идет розыск троих человек после взрыва нефтяного танкера, который направлялся в Ростов-на-Дону, пишет РИА «Новости».

Происшествие случилось в субботу в Азовском море. Удалось спасти 10 человек, троих членов экипажа выбросило за борт.

По некоторым данным, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Танкер в этот момент был пустой, его отбуксировали на стоянку.

«В данный момент продолжаются поиски пропавших людей. Задействовали вертолет, который работал в течение двух часов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обнаружили плавающий газовый баллон с лямками.

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