Воровку можжевельника нашли и наказали в Батайске

Posted 25 октября 2020, 13:38
Published 25 октября 2020, 13:38
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
История произошла примерно неделю назад, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как пожилая женщина в куртке с капюшоном вырвала саженцы, которыми владельцы магазина засадили территорию бывшей мусорной площадки.
«Растения были посажены на месте, где раньше стояли мусорные баки, случались пожары и отирались подозрительные личности. Но попытка местных коммерсантов облагородить территорию провалилась», — сказано в сообщении.
Владельцы магазина написали заявление в полицию и женщину нашли, ею оказалась местная жительница 60 лет, которая действовала не одна. Ее заставили вернуть саженцы, теперь женщине грозит административная ответственность.
«Можжевельники она вернула, правда были уже не все, видно часть она продала. Сомневаюсь конечно, что они примутся, так как все эти дни были с открытой корневой системой», — написали хозяева точки.