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Posted 25 октября 2020, 08:26

Published 25 октября 2020, 08:26

Modified 1 октября, 14:47

Updated 1 октября, 14:47

Жизни еще 11 человек унес коронавирус в Ростовской области

25 октября 2020, 08:26
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области из-за коронавируса и его осложнений ушли из жизни еще 11 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки в ковидных госпиталях скончались пять женщин от 60 до 79 лет и шестеро мужчин от 57 до 86 лет с установленным диагнозом COVID-19. У всех погибших пациентов были хронические заболевания, это привело к осложненному течению болезни.

В общей сложности за время пандемии в Ростовской области от коронавируса умерли 745 человек. В настоящее время в госпиталях в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ находятся еще 169 человек. Смертность заболевших коронавирусной инфекцией выросла до 2,59%.

Всего в Ростовской области зафиксировано 28746 случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 23172 инфицированных. В госпиталях проходят лечение 2151 человек.

#Общество#Коронавирус#Новости
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