Бывшего полицейского будут судить в Таганроге за обман наркоторговца

Posted 26 октября 2020, 14:30
Published 26 октября 2020, 14:30
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Полицейский в сентябре 2020 года получил 150 тысяч рублей от человека, обвиняемого в обороте наркотиков. Последний за это хотел остаться на свободе.
«Полицейский знал, что ничем помочь не может, но деньги получил. После этого его задержали сотрудники регионального УФСБ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудник признал вину и был уволен. Также завели уголовное дело по факту мошенничества, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
Сейчас материалы передали в прокурору для утверждения обвинительного заключения. Ранее экс-полицейского и адвоката осудили в Ростове за крупное мошенничество.