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Posted 26 октября 2020, 14:30

Published 26 октября 2020, 14:30

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Бывшего полицейского будут судить в Таганроге за обман наркоторговца

Бывшего полицейского будут судить в Таганроге за обман наркоторговца

26 октября 2020, 14:30
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Таганроге в суд передадут уголовное дело в отношении бывшего сотрудника полиции, которого обвинили в мошенничестве, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Полицейский в сентябре 2020 года получил 150 тысяч рублей от человека, обвиняемого в обороте наркотиков. Последний за это хотел остаться на свободе.

«Полицейский знал, что ничем помочь не может, но деньги получил. После этого его задержали сотрудники регионального УФСБ», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудник признал вину и был уволен. Также завели уголовное дело по факту мошенничества, максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

Сейчас материалы передали в прокурору для утверждения обвинительного заключения. Ранее экс-полицейского и адвоката осудили в Ростове за крупное мошенничество.

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