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Posted 26 октября 2020, 08:45

Published 26 октября 2020, 08:45

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

Новый отель передумали строить на Пушкинской в Ростове

26 октября 2020, 08:45
Инвестор в Ростове-на-Дону решил отказаться от реализации проекта строительства нового отеля на улице Пушкинской, пишет «Коммерсант-Юг».

Проект намеревалась реализовать ГК «Фреш». По словам ее владельца Алексея Фролова, от строительства гостиницы пришлось отказаться из-за введенных в южной столице ограничений на этажность зданий.

В частности, проект Фролова предполагал строительство бутик-отеля на 40 номеров и 14-этажного жилого дома с апартаментами. Только такая этажность обеспечивала окупаемость проекта.

Введенные недавно правила не предполагают строительство зданий в центре Ростова выше десяти этажей. В связи с этим миллионер решил выставить участок земли на Пушкинской на продажу и, по его словам, потенциальные покупатели уже заинтересованы в покупке.

#Экономика#Новости
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