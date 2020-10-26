Новый отель передумали строить на Пушкинской в Ростове

Posted 26 октября 2020, 08:45
Published 26 октября 2020, 08:45
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Проект намеревалась реализовать ГК «Фреш». По словам ее владельца Алексея Фролова, от строительства гостиницы пришлось отказаться из-за введенных в южной столице ограничений на этажность зданий.
В частности, проект Фролова предполагал строительство бутик-отеля на 40 номеров и 14-этажного жилого дома с апартаментами. Только такая этажность обеспечивала окупаемость проекта.
Введенные недавно правила не предполагают строительство зданий в центре Ростова выше десяти этажей. В связи с этим миллионер решил выставить участок земли на Пушкинской на продажу и, по его словам, потенциальные покупатели уже заинтересованы в покупке.