Проведение ярмарок запретили в городах Ростовской области из-за коронавируса

Posted 26 октября 2020, 07:47
Published 26 октября 2020, 07:47
Modified 1 октября, 14:51
Updated 1 октября, 14:51
В частности, в правительстве уточнили, что новая редакция документа вводит запрет на проведение непродовольственных ярмарок на территории городов. При этом в сельской местности непродовольственные ярмарки могут продолжить работу.
Также в постановлении отмечается, что предприятия и организации региона обязуются перевести более 30% сотрудников на удаленную работу. При этом ограничения не касаются филиалов и представительств компаний из других регионов, представленных в Ростовской области.
Пенсионерам старше 65 лет и сотрудникам организаций с хроническими заболеваниями также разрешили не уходить на жесткую самоизоляцию, если исполнение их обязанностей не предполагает дистанционной работы.
Кроме того, власти уточнили часы работы для предприятий общественного питания. Теперь они могут функционировать с 07.00 до 22.00 мск.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова положительно оценила введенные в регионе ограничения из-за коронавируса.
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