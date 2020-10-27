Власти Ростовской области подтвердили дефицит лекарств в аптеках

Posted 27 октября 2020, 09:55
Published 27 октября 2020, 09:55
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
Напомним, что местные жители начали жаловаться на отсутствие необходимых лекарств в аптеках. Речь идет о таких препаратах, как «Азитромицин», «Цефотаксим», «Левофлоксацин», которые являются востребованными.
По закону, аптеки обязаны иметь лекарства, входящие в минимальный ассортимент. По информации пресс-службы, в этот список не входят «Цефтриаксон», «Левофлоксацин» и Вода для инъекций.
«Из-за повышенного спроса на данные лекарственные препараты, не во всех аптечных организациях они имеются в наличии», — сказано в сообщении.