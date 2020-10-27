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Posted 27 октября 2020, 09:55

Published 27 октября 2020, 09:55

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

Власти Ростовской области подтвердили дефицит лекарств в аптеках

Власти Ростовской области подтвердили дефицит лекарств в аптеках

27 октября 2020, 09:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области из-за повышенного спроса появился дефицит на ряд лекарств, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что местные жители начали жаловаться на отсутствие необходимых лекарств в аптеках. Речь идет о таких препаратах, как «Азитромицин», «Цефотаксим», «Левофлоксацин», которые являются востребованными.

По закону, аптеки обязаны иметь лекарства, входящие в минимальный ассортимент. По информации пресс-службы, в этот список не входят «Цефтриаксон», «Левофлоксацин» и Вода для инъекций.

«Из-за повышенного спроса на данные лекарственные препараты, не во всех аптечных организациях они имеются в наличии», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что жителей Ростовской области обязали носить маски в такси и лифтах.

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