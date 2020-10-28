rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября 2020, 07:16

Published 28 октября 2020, 07:16

Modified 1 октября, 15:37

Updated 1 октября, 15:37

Браконьеров с уловом на 800 тысяч рублей задержали в Ростовской области

28 октября 2020, 07:16
В Ростовской области в Таганрогском заливе задержали браконьеров с крупным уловом осетра и севрюги, говорится в сообщении регионального ПУ ФСБ.

Так, в ходе патрулирования акватории Азовского моря на траверзе населенного пункта Павло-Очаково пограничники остановили рыболовецкий катер. На нем оказалось порядка 300 килограммов рыбы частиковых пород, в том числе занесенные в Красную книгу осетр и севрюга.

На судне находились два браконьера, у нарушителей изъяли донный трап и ставные сети, которые используются для лова рыбы, а также катер, на котором они выходили в море. По предварительной информации, ущерб, причиненный биоресурсам браконьерами, оценивается в 800 тысяч рублей.

В отношении рыбаков возбудили уголовное дело, им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области нашли способ сохранять биологические ресурсы при помощи дноуглубительных работ.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика