Браконьеров с уловом на 800 тысяч рублей задержали в Ростовской области

На судне находились два браконьера, у нарушителей изъяли донный трап и ставные сети, которые используются для лова рыбы, а также катер, на котором они выходили в море. По предварительной информации, ущерб, причиненный биоресурсам браконьерами, оценивается в 800 тысяч рублей.