Фрагмент балкона обвалился на Пушкинской в Ростове

Posted 28 октября 2020, 17:56
Published 28 октября 2020, 17:56
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
«На улице Пушкинской около ОКДЦ на тротуар упал фрагмент балкона», — сказано в сообщении.
По предварительной информации, во время обрушения никто не пострадал, хотя в тот момент рядом находились люди.
«Так весь центр старый. Вы во дворы загляните», — прокомментировала одна из ростовчанок.
Это не первый случай, когда в центре Ростова падают фрагменты балконов и стен. В августе в самом центре города обвалился кусок балкона жилого дома, тогда рухнул пол, образовав большую дыру.