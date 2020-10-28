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Posted 28 октября 2020, 17:56

Published 28 октября 2020, 17:56

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Фрагмент балкона обвалился на Пушкинской в Ростове

28 октября 2020, 17:56
На Пушкинской в Ростове-на-Дону днем 28 октября обвалился кусок балкона, сообщили очевидцы в соцсети.

«На улице Пушкинской около ОКДЦ на тротуар упал фрагмент балкона», — сказано в сообщении.

По предварительной информации, во время обрушения никто не пострадал, хотя в тот момент рядом находились люди.

«Так весь центр старый. Вы во дворы загляните», — прокомментировала одна из ростовчанок.

Это не первый случай, когда в центре Ростова падают фрагменты балконов и стен. В августе в самом центре города обвалился кусок балкона жилого дома, тогда рухнул пол, образовав большую дыру.

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