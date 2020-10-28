rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября 2020, 13:03

Published 28 октября 2020, 13:03

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

На два километра сократили маршрут автобуса № 700 из Ростова в Платов

28 октября 2020, 13:03
Автобусы маршрута № 700 из Ростова-на-Дону в аэропорт Платов будут добираться до пункта назначения быстрее, сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

«Теперь транспорт сворачивает на Северный обход Ростова-на-Дону, а затем едет по Южному подъезду к аэропорту Платов», — казано в сообщении.

До этого автобус шел мимо поселка Красный Колос и новочеркасской развязки, теперь маршрут почти на два километра короче. Кроме того, измененный маршрут позволяет избежать стояния в пробке на М-4 «Дон», а после окончания обхода Аксая автобусам вообще не придется ездить по федеральной трассе.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону внесут изменения в схему движения автобусных маршрутов № 22 и 90.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика