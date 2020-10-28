На два километра сократили маршрут автобуса № 700 из Ростова в Платов

Posted 28 октября 2020, 13:03
Published 28 октября 2020, 13:03
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
«Теперь транспорт сворачивает на Северный обход Ростова-на-Дону, а затем едет по Южному подъезду к аэропорту Платов», — казано в сообщении.
До этого автобус шел мимо поселка Красный Колос и новочеркасской развязки, теперь маршрут почти на два километра короче. Кроме того, измененный маршрут позволяет избежать стояния в пробке на М-4 «Дон», а после окончания обхода Аксая автобусам вообще не придется ездить по федеральной трассе.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону внесут изменения в схему движения автобусных маршрутов № 22 и 90.