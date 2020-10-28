На два километра сократили маршрут автобуса № 700 из Ростова в Платов

До этого автобус шел мимо поселка Красный Колос и новочеркасской развязки, теперь маршрут почти на два километра короче. Кроме того, измененный маршрут позволяет избежать стояния в пробке на М-4 «Дон», а после окончания обхода Аксая автобусам вообще не придется ездить по федеральной трассе.