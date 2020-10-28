В Ростовской области произошла авария, есть жертвы

Posted 28 октября 2020, 15:46
Published 28 октября 2020, 15:46
Modified 18 сентября 2022, 10:58
Updated 18 сентября 2022, 10:58
В Ростовской области в Верхнедонском районе на 64 км и 100 метров водитель предположительно 1985 года рождения не справился с управлением автомобиля «Лада 21 73». По предварительным данным, в салоне было еще два пассажира, 1991 и 1990 года рождения.
«Двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль над движением данного транспортного средства, водитель не справился с управлением. Совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет», — сообщили в ГИБДД по Ростовской области.
В результате ДТП водитель и пассажир 1991 года рождения погибли. Пассажир 1990 года рождения доставлен в больницу с телесными повреждениями.