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Posted 28 октября 2020, 15:46

Published 28 октября 2020, 15:46

Modified 18 сентября 2022, 10:58

Updated 18 сентября 2022, 10:58

В Ростовской области произошла авария, есть жертвы

В Ростовской области произошла авария, есть жертвы

28 октября 2020, 15:46
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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ДТП произошло 24 октября, в Верхнедонском районе, сообщили RosrovGazeta в Отделе пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по Ростовской области.

В Ростовской области в Верхнедонском районе на 64 км и 100 метров водитель предположительно 1985 года рождения не справился с управлением автомобиля «Лада 21 73». По предварительным данным, в салоне было еще два пассажира, 1991 и 1990 года рождения.

«Двигаясь со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль над движением данного транспортного средства, водитель не справился с управлением. Совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в кювет», — сообщили в ГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП водитель и пассажир 1991 года рождения погибли. Пассажир 1990 года рождения доставлен в больницу с телесными повреждениями.

Напомним, что сегодня в Таганроге водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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