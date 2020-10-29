Группа ВСК вошла в рейтинг«Эксперт-400»

*Для страховых компаний под объемом реализации понимается сумма подписанных страховых премий и чистого дохода от инвестиций за вычетом премий, переданных в перестрахование (МСФО), или сумма страховых премий (взносов) по страхованию жизни за вычетом взносов, переданных в перестрахование; страховых премий по видам иным, чем страхование жизни, за вычетом взносов, переданных в перестрахование и доходов по инвестициям за вычетом расходов по инвестициям (РСБУ).