Молодая женщина за рулем Hyundai пострадала в ДТП в Ростовской области

Инцидент произошел вечером 28 октября на 14-м километре автодороги Ростов - Таганрог - граница с Украиной. Девушка 1999 года рождения на Hyundai Accent двигалась по правой стороне дороги в направлении от Ростова, при резком перестроении на левую полосу не убедилась в безопасности маневра и врезалась в Hyundai Solaris, двигавшийся в попутном направлении. Автомобилем Solaris управлял водитель 1980 года рождения.