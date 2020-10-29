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Молодая женщина за рулем Hyundai пострадала в ДТП в Ростовской области

29 октября 2020, 13:50
Фото: donland.ru
В Мясниковском районе женщина-водитель Hyundai Accent пострадала в результате столкновения с Hyundai Solaris, сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел вечером 28 октября на 14-м километре автодороги Ростов - Таганрог - граница с Украиной. Девушка 1999 года рождения на Hyundai Accent двигалась по правой стороне дороги в направлении от Ростова, при резком перестроении на левую полосу не убедилась в безопасности маневра и врезалась в Hyundai Solaris, двигавшийся в попутном направлении. Автомобилем Solaris управлял водитель 1980 года рождения.

В результате столкновения виновница ДТП получила травмы и в тяжелом состоянии поступила в больницу.

Ранее в Ростове-на-Дону водитель легкового автомобиля пытался скрыться от полицейских и попал в ДТП на железнодорожном переезде.

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#Новости#Происшествия
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