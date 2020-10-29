rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Почти на 50% подорожали термометры в Ростове

29 октября 2020, 14:28
Фото: pxhere.com
С начала 2020 года цена ртутного градусника в Ростове-на-Дону увеличилась на 43,6%, следует из информации Ростовстата.

В декабре 2019 года средняя стоимость ртутного термометра в Ростове составляла 63 рубля, к сентябрю 2020-го цена выросла до 93 рублей. При этом в некоторых российских регионах рост еще выше, почти в три раза термометры подорожали в Санкт-Петербурге и Чеченской Республике.

Напомним, в аптеках Ростовской области ощущается нехватка антибиотиков, местные жители начали жаловаться на отсутствие необходимых лекарств в аптеках. В частности, ростовчане не могли купить такие востребованные препараты, как «Азитромицин», «Цефотаксим», «Левофлоксацин».

Материалы по теме
Ростовчане раскритиковали цены на лекарства против коронавирусаНехватку лекарств в ЦРБ Белой Калитвы подтвердили властиВласти Ростовской области подтвердили дефицит лекарств в аптеках
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00