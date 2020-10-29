Почти на 50% подорожали термометры в Ростове

В декабре 2019 года средняя стоимость ртутного термометра в Ростове составляла 63 рубля, к сентябрю 2020-го цена выросла до 93 рублей. При этом в некоторых российских регионах рост еще выше, почти в три раза термометры подорожали в Санкт-Петербурге и Чеченской Республике.