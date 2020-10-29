Три знака зодиака, которым стоит опасаться интимной близости в пятницу

Овен
Пятница откроет для Овнов новые горизонты и новые возможности. При небольших усилиях можно будет добиться любых поставленных целей. Главное, не сходить с намеченного пути.
Телец
Тельцам стоит несколько раз подумать перед тем, как заняться сексом со случайной знакомой. Это может обернуться проблемами со здоровьем. Лучше всего вечер провести в спокойной обстановке.
Близнецы
Близнецам пора всерьез задуматься о своей карьере и поставить себе цели. Самые ценные советы дадут близкие, от помощи которых не стоит отказываться.
Рак
Раки могут попасть на романтическое свидание, которое совершенно не планировалось. Оно может завершиться интимной близостью, но придется для себя решить, стоит ли продолжать отношения.
Лев
Львам стоит с пониманием отнестись к проблемам близких, которые будут в этом нуждаться. Во второй половине дня можно заняться спортом, так как других дел не намечается.
Дева
Девам в отношениях следует хорошо подумать перед тем, как заводить новый роман. Это может обернуться только проблемами и головной болью. Не стоит избегать советов близких.
Весы
Весы могут спровоцировать знакомых на негативные эмоции. Нужно постараться пересмотреть свое поведение, чтобы избежать подобного в дальнейшем. Поддержку в этот день можно получить от близких.
Скорпион
Скорпионам пора расширить границы дозволенного. Уверенность в себе и открытость людям позволят достичь любых вершин в любых начинаниях. Страх перед неизвестным может все испортить.
Стрелец
Стрельцы окажутся равнодушны к проблемам окружающих, поэтому от них не будут ждать многого. Любое серьезное решение нужно тщательно обдумать, все траты стоит согласовывать со второй половинкой.
Козерог
Козероги в этот день будут слишком предсказуемыми, чем воспользуются коллеги. Не стоит доверять каждому, так как могут попытаться обмануть. Лучше отказаться от серьезных покупок в пятницу.
Водолей
Водолеи узнают много ценной информации о своих проектах. Из-за этого их получится вывести на принципиально новый уровень. Главное, не бросать начатое.
Рыбы
Рыбам советуют проявить осмотрительность в деловых контактах. Желательно задуматься о причинах напряженности в взаимоотношениях с объектом симпатии. Это поможет понять, как решить накопившиеся проблемы.