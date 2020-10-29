В Приморье подросток угрожал учителю за полученную тройку

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, в декабре прошлого года обвиняемый, на тот момент ученик одиннадцатого класса, находясь в кабинете с учителем и узнав о полученной им «тройке» за полугодие по английскому языку, в оскорбительной и агрессивной форме начал угрожать женщине. Молодой человек преградил ей выход партой, схватившись за стул.