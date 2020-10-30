rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Автоматизированная система будет управлять движением на обходе Аксая

30 октября 2020, 09:53
Фото: gcc-don.com
Безопасность на обходе Аксая обеспечит новая автоматизированная система управления дорожным движением, сообщили в АО «СМУ-Донаэродорстрой».

Комплекс обеспечит централизованную организацию потока автомобилей, выберет оптимальную скорость движения, будет включать и отключать наружное освещение и собирать информацию с последующим анализом и хранением.

«На участке третьего этапа строительства установят 16 видеокамер и 23 детектора транспорта двойной и тройной радиолокационной технологии», — сказано в сообщении.

Также на обходе установят 12 светоотражающих дорожных знаков, 30 управляемых дорожных знаков переменной информации, три динамических информационных табло, четыре тепловизионные камеры и 12 аварийно-вызывных устройств. Дорожные знаки будут размещаться над проезжей частью на шести рамных опорах типа «П» и двух опорах типа «Г».

Также новые камеры появятся на трассе М-4 «Дон».

Материалы по теме
Строительство участка трассы М-4 «Дон» на обходе Аксая начнут в 2020 годуБлизкий к Путину миллиардер построит дорогу в обход АксаяРазрешение на строительство пятого этапа обхода Аксая получили дорожники
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00