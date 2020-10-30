Автоматизированная система будет управлять движением на обходе Аксая

Также на обходе установят 12 светоотражающих дорожных знаков, 30 управляемых дорожных знаков переменной информации, три динамических информационных табло, четыре тепловизионные камеры и 12 аварийно-вызывных устройств. Дорожные знаки будут размещаться над проезжей частью на шести рамных опорах типа «П» и двух опорах типа «Г».