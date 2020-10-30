Автоматизированная система будет управлять движением на обходе Аксая

Комплекс обеспечит централизованную организацию потока автомобилей, выберет оптимальную скорость движения, будет включать и отключать наружное освещение и собирать информацию с последующим анализом и хранением.
«На участке третьего этапа строительства установят 16 видеокамер и 23 детектора транспорта двойной и тройной радиолокационной технологии», — сказано в сообщении.
Также на обходе установят 12 светоотражающих дорожных знаков, 30 управляемых дорожных знаков переменной информации, три динамических информационных табло, четыре тепловизионные камеры и 12 аварийно-вызывных устройств. Дорожные знаки будут размещаться над проезжей частью на шести рамных опорах типа «П» и двух опорах типа «Г».