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Бывшую главу села в Ростовской области уличили в раздаче земельных участков

30 октября 2020, 13:26
Фото: pixabay.com
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении бывшей главы администрации Елизаветинского сельского поселения за превышение полномочий, сообщили в УСКР по Ростовской области.

Преступления были совершены в период с 2016 по 2017 год. По версии следствия, обвиняемая подготовила и подписала постановления о передаче в собственность 11 знакомым земельных участков.

При этом участки находятся в зоне санитарной охраны водных объектов. Они расположены в хуторах Колузаево и Дугино Азовского района. «По факту превышения полномочий завели уголовное дело. Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Ранее экс-полицейского и адвоката осудили в Ростове за крупное мошенничество.

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