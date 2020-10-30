Бывшую главу села в Ростовской области уличили в раздаче земельных участков

Преступления были совершены в период с 2016 по 2017 год. По версии следствия, обвиняемая подготовила и подписала постановления о передаче в собственность 11 знакомым земельных участков.
При этом участки находятся в зоне санитарной охраны водных объектов. Они расположены в хуторах Колузаево и Дугино Азовского района. «По факту превышения полномочий завели уголовное дело. Следователем проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.