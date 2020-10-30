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Число проверок бизнеса в Ростовской области сократилось в 12 раз

30 октября 2020, 07:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области за год количество проверок бизнеса уменьшилось в 12,6 раза, сообщили в правительстве региона.

Эта информация прозвучала на заседании, которое провел замглавы региона Алексей Изотов. Он напомнил, что из-за ситуации с коронавирусом до января 2021 года объявлен мораторий на проверки бизнеса.

«В сентябре состоялось 126 проверок, что в 12,6 раза меньше, чем годом ранее. Количество проверочных мероприятий достигло исторического минимума», — заявил Изотов.

Также стало известно, что сохраняется давление со стороны некоторых федеральных контролирующих органов. Эксперты отметили, что проводимые Роспотребнадзором проверки отменить нельзя.

Ранее власти Каменска-Шахтинского попросили у бизнеса денег для ковидного госпиталя.

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