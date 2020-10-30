Число проверок бизнеса в Ростовской области сократилось в 12 раз

Эта информация прозвучала на заседании, которое провел замглавы региона Алексей Изотов. Он напомнил, что из-за ситуации с коронавирусом до января 2021 года объявлен мораторий на проверки бизнеса.
«В сентябре состоялось 126 проверок, что в 12,6 раза меньше, чем годом ранее. Количество проверочных мероприятий достигло исторического минимума», — заявил Изотов.
Также стало известно, что сохраняется давление со стороны некоторых федеральных контролирующих органов. Эксперты отметили, что проводимые Роспотребнадзором проверки отменить нельзя.