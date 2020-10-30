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Феминисткам в Ростове предложили обратиться к психиатрам

30 октября 2020, 14:43
Фото: pixabay.com
В Ростовской области увлекающимся феминизмом женщинам нужно обращаться к психиатрам, сообщил RostovGazeta ростовский психотерапевт, не пожелавший назвать своего имени.

По его словам, во всем надо знать меру и феминизм не должен становиться основополагающим фактором мировоззрения. Он рассказал, что женщины являются слабее мужчин и это глупо отрицать.

Собеседник уточнил, что любые доведенные до общества идеи являются злом для людей. «Навязчивое увлечение феминизмом у женщины требует обязательной работы с врачом-психиатром», — считает эксперт.

Он добавил, что в Ростове есть хорошие специалисты, которые могут помочь. Полный материал о том, почему феминизм не прижился в Ростове, читайте по ссылке.

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