Феминисткам в Ростове предложили обратиться к психиатрам

По его словам, во всем надо знать меру и феминизм не должен становиться основополагающим фактором мировоззрения. Он рассказал, что женщины являются слабее мужчин и это глупо отрицать.
Собеседник уточнил, что любые доведенные до общества идеи являются злом для людей. «Навязчивое увлечение феминизмом у женщины требует обязательной работы с врачом-психиатром», — считает эксперт.
Он добавил, что в Ростове есть хорошие специалисты, которые могут помочь. Полный материал о том, почему феминизм не прижился в Ростове, читайте по ссылке.