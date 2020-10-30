Массово скупать товары начали россияне, опасаясь введения карантина

При этом 12% респондентов предпочитают запастись и товарами из других категорий, более половины делают покупки в своем районе, 40% приходится экономить и они покупают только самое необходимое.
Кроме того, как показали исследования, каждый третий россиянин начал чаще заказывать товары из интернет-магазинов.
Напомним, в марте жители Ростовской области сметали с прилавком магазинов практически все, самыми востребованными стали гречка и соль, причем стоимость крупы выросла до 149 рублей. Также в десятки раз увеличилась цена на лимоны и имбирь.