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Массово скупать товары начали россияне, опасаясь введения карантина

30 октября 2020, 09:53
Фото: Медиахолдинг1Mi
Около 20% жителей России в опасении нового карантина начали скупать товары первой необходимости, сообщили "Новые известия".

При этом 12% респондентов предпочитают запастись и товарами из других категорий, более половины делают покупки в своем районе, 40% приходится экономить и они покупают только самое необходимое.

Кроме того, как показали исследования, каждый третий россиянин начал чаще заказывать товары из интернет-магазинов.

Напомним, в марте жители Ростовской области сметали с прилавком магазинов практически все, самыми востребованными стали гречка и соль, причем стоимость крупы выросла до 149 рублей. Также в десятки раз увеличилась цена на лимоны и имбирь.

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