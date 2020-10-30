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Многолетними травами укрепляют берега Темерника в Ростове

30 октября 2020, 08:06
Фото: gcc-don.com
В Ростове-на-Дону в рамках реабилитации Темерника на берегах реки высадили многолетние травы и деревья, сообщили в АО «СМУ-Донаэродорстрой»

Многолетние травы высаживают методом гидропосева, корни растений укрепят берега реки. «Корни растений предотвратят ветровую и водную эрозию, сделают почву более устойчивой к внешнему воздействию», — сказано в сообщении.

Одновременно по берегам Темерника высаживают деревья и кустарники, всего планируют высадить 2091 дерево и 960 кустарников. По планам, к 2024 году 33-километровый участок реки будет чистым и красивым.

Напомним, дубы и катальпы высадили на берегу реки Темерник в Ростове-на-Дону в День древонасаждения.

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