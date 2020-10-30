Многолетними травами укрепляют берега Темерника в Ростове

Многолетние травы высаживают методом гидропосева, корни растений укрепят берега реки. «Корни растений предотвратят ветровую и водную эрозию, сделают почву более устойчивой к внешнему воздействию», — сказано в сообщении.
Одновременно по берегам Темерника высаживают деревья и кустарники, всего планируют высадить 2091 дерево и 960 кустарников. По планам, к 2024 году 33-километровый участок реки будет чистым и красивым.
Напомним, дубы и катальпы высадили на берегу реки Темерник в Ростове-на-Дону в День древонасаждения.