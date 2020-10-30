Пикет в поддержку антиковидных ограничений провели донские казаки

Ранее свое мнение по поводу новых ограничений из-за коронавируса выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона назвал новые ограничения необходимостью, которые выполнить довольно легко, и добавил, что по ряду ограничений еще будут приняты определенные решения.