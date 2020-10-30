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Пикет в поддержку антиковидных ограничений провели донские казаки

30 октября 2020, 06:38
Фото: Пресс-служба Войска Донского
В селе Дубовское Ростовской области прошла акция в поддержку ограничений, введенных из-за коронавируса, сообщили в соцсети.

Казаки вышли на центральную площадь села с плакатами в поддержку антиковидных ограничений.

По словам организаторов акции, таким образом казаки хотят привлечь внимание населения к необходимости носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее свое мнение по поводу новых ограничений из-за коронавируса выразил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Глава региона назвал новые ограничения необходимостью, которые выполнить довольно легко, и добавил, что по ряду ограничений еще будут приняты определенные решения.

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