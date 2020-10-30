Пособника террористов осудили на восемь лет в Ростове

Суд установил, что с 22 сентября 2018 года по 5 января 2019 года мужчина находился в Ростове-на-Дону. Там он пытался путем уговоров склонить одного из местных жителей участию в террористической деятельности организации «Движение Талибан», запрещенной в РФ.