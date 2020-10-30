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Пособника террористов осудили на восемь лет в Ростове

30 октября 2020, 12:59
Фото: isafmedia/CC BY 2.0 / wikimedia.org
В Ростове-на-Дону признали виновным в пособничестве террористам местного жителя Сафи Аминулла, говорится в сообщении Южного окружного военного суда.

Суд установил, что с 22 сентября 2018 года по 5 января 2019 года мужчина находился в Ростове-на-Дону. Там он пытался путем уговоров склонить одного из местных жителей участию в террористической деятельности организации «Движение Талибан», запрещенной в РФ.

В результате суд признал Сафи виновным в совершении уголовного преступления и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ростове назначили прения сторон по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова.

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