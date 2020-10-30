Пособника террористов осудили на восемь лет в Ростове

Суд установил, что с 22 сентября 2018 года по 5 января 2019 года мужчина находился в Ростове-на-Дону. Там он пытался путем уговоров склонить одного из местных жителей участию в террористической деятельности организации «Движение Талибан», запрещенной в РФ.
В результате суд признал Сафи виновным в совершении уголовного преступления и приговорил его к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.
«Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Ростове назначили прения сторон по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова.