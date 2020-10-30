При раскопках в Ростовской области найдены тела четырех казачьих генералов

«Тогда и были обнаружены останки четырех генералов, соратников Платова. Это генералы, чьи фотографии размещены на Мемориале Славы у Кремля, герои Первой мировой войны, — сообщает Максим Медянников. — Их идентифицировали, в этом помогло Министерство обороны Ростовской области. Тела нашли еще в 2015 году, но вопрос их захоронения до сих пор не решен».