rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 октября 2020, 15:28

Published 30 октября 2020, 15:28

Modified 1 октября, 14:00

Updated 1 октября, 14:00

При раскопках в Ростовской области найдены тела четырех казачьих генералов

30 октября 2020, 15:28
Сюжет
Эксклюзив
Участники экспедиции нашли в слободе Дячкино останки четырех казачьих генералов, соратников Платова. Но вопрос о захоронении их не решен до сих пор, сообщил RostovGazeta заместитель войскового атамана Всевеликого Войска Донского Максим Медянников.

Восстановление истории донского казачества проводилось под руководством атамана Всевеликого войска Донского, директора Шахтинского кадетского корпуса Виталия Бобыльченко. Раскопки велись с 2015 года.

«Тогда и были обнаружены останки четырех генералов, соратников Платова. Это генералы, чьи фотографии размещены на Мемориале Славы у Кремля, герои Первой мировой войны, — сообщает Максим Медянников. — Их идентифицировали, в этом помогло Министерство обороны Ростовской области. Тела нашли еще в 2015 году, но вопрос их захоронения до сих пор не решен».

На предполагаемой могиле генерала Дячкина и его знаменитых сослуживцев и односельчан были установлены кресты и отслужена панихида. Освящено памятное знамя «Храброму донскому Дячкина полку». Это точная копия того знамени, которым был награжден полк за заслуги в 1812 году. В завершении церемонии кадеты отдали воинские почести великим землякам, пройдя торжественным маршем.

Напомним, что Ростовскую область посетил председатель совета при президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев.

#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика