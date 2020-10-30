При раскопках в Ростовской области найдены тела четырех казачьих генералов

Posted 30 октября 2020, 15:28
Published 30 октября 2020, 15:28
Modified 1 октября, 14:00
Updated 1 октября, 14:00
Восстановление истории донского казачества проводилось под руководством атамана Всевеликого войска Донского, директора Шахтинского кадетского корпуса Виталия Бобыльченко. Раскопки велись с 2015 года.
«Тогда и были обнаружены останки четырех генералов, соратников Платова. Это генералы, чьи фотографии размещены на Мемориале Славы у Кремля, герои Первой мировой войны, — сообщает Максим Медянников. — Их идентифицировали, в этом помогло Министерство обороны Ростовской области. Тела нашли еще в 2015 году, но вопрос их захоронения до сих пор не решен».
На предполагаемой могиле генерала Дячкина и его знаменитых сослуживцев и односельчан были установлены кресты и отслужена панихида. Освящено памятное знамя «Храброму донскому Дячкина полку». Это точная копия того знамени, которым был награжден полк за заслуги в 1812 году. В завершении церемонии кадеты отдали воинские почести великим землякам, пройдя торжественным маршем.
Напомним, что Ростовскую область посетил председатель совета при президенте РФ по делам казачества Анатолий Серышев.
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