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Posted 30 октября 2020, 14:20

Published 30 октября 2020, 14:20

Modified 1 октября, 15:12

Updated 1 октября, 15:12

Роскомнадзор потребовал от Google отменить цензуру российских СМИ

30 октября 2020, 14:20
Роскомнадзор обратился к корпорации Google с просьбой прекратить цензуру российских СМИ, передает РЕН.ТВ.

Речь идет о маркировке YouTube контента российских телеканалов как «неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий».

В заявлении Роскомнадзора говорится, что при работе сервисов компании Google в России ведомство требует соблюдать закон РФ, который касается распространения информации. В частности, заявление Роскомнадзора касается запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ.

Это не первое обращение ведомства к Google. Ранее Роскомнадзор обращался к корпорации, после Таганский районный суд Москвы признал цензурой ограничение компанией Google LLC доступа граждан России к фильму «Беслан», размещенному на видеохостинге YouTube.

По данным ведомства американские интернет-компании ввели ограничения к материалам около двух десятков СМИ России.

#Общество#Новости
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