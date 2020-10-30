В Ростов потребовали отправлять «судей-предателей» митингующие в Киеве

На акцию протеста у суда собрались несколько сотен человек, которые забросали забор и здание дымовыми шашками и презервативами. Кроме того, митингующие принесли «билет в Ростов» для судей. Таким образом активисты требовали отставки судей КС.
Также протестующие выкрикивали лозунги «Позор судьям» и «Чемодан, вокзал — Ростов». При этом, как отметили в КСУ, учреждение продолжало работу в штатном режиме. Митинг начался около 09.00 мск и завершился к 12.00.
Как информируют СМИ, активисты выразили несогласие с решением КСУ, 27 октября суд отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.