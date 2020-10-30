В Ростовской области в каждой третье семье муж избивает жену

Собеседница рассказала, что видела много женщин, которые терпят избиение со стороны супругов. По ее словам, здесь срабатывает синдром заложника, когда жертва привязывается к своему угнетателю.
Феминистки собрали статистику, согласно которой муж «поколачивает» жену в каждой третьей донской семье. При этом большинство женщин не принимают никаких мер.
Во время самоизоляции резко выросло число обращений на телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия. С марта по июнь поступили 323 жалобы.
Многие считают, что самоизоляция стала причиной ухудшения обстановки в семье. Полный материал о том, почему феминизм не прижился в Ростове, читайте по ссылке.