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В Ростовской области в каждой третье семье муж избивает жену

30 октября 2020, 14:38
Фото: pexels.com
В Ростовской области феминистки собрали статистику, как часто в семьях мужья избивают жен, сообщила RostovGazeta основательница ростовского движения «Голос женщин» Анна Дворниченко.

Собеседница рассказала, что видела много женщин, которые терпят избиение со стороны супругов. По ее словам, здесь срабатывает синдром заложника, когда жертва привязывается к своему угнетателю.

Феминистки собрали статистику, согласно которой муж «поколачивает» жену в каждой третьей донской семье. При этом большинство женщин не принимают никаких мер.

Во время самоизоляции резко выросло число обращений на телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия. С марта по июнь поступили 323 жалобы.

Многие считают, что самоизоляция стала причиной ухудшения обстановки в семье. Полный материал о том, почему феминизм не прижился в Ростове, читайте по ссылке.

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