Ростовчанка Костенко рассказала, как часто должны болеть дети

Posted 1 ноября 2020, 17:00
Published 1 ноября 2020, 17:00
Modified 1 октября, 14:48
Updated 1 октября, 14:48
Костенко написала, что становится все больше простуженных людей. Из-за ситуации с коронавирусом люди стали более ответственно относиться к здоровью.
«Это абсолютно нормально, если ребенок переболеет 10-15 раз в год. Организм так вырабатывает иммунитет, хотя многие мамы этого боятся», — заявила модель.
Она добавила, что в эти моменты надо всегда находиться рядом с детьми. Многие пользователи в комментариях решили поспорить, заявив, что болеть 15 раз в год не является нормой.
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