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Posted 1 ноября 2020, 17:00

Published 1 ноября 2020, 17:00

Modified 1 октября, 14:48

Updated 1 октября, 14:48

Ростовчанка Костенко рассказала, как часто должны болеть дети

1 ноября 2020, 17:00
Модель Анастасия Костенко из Ростова-на-Дону рассказала подписчикам о том, насколько часто должны болеть дети, сообщается на странице девушки в Instagram.

Костенко написала, что становится все больше простуженных людей. Из-за ситуации с коронавирусом люди стали более ответственно относиться к здоровью.

«Это абсолютно нормально, если ребенок переболеет 10-15 раз в год. Организм так вырабатывает иммунитет, хотя многие мамы этого боятся», — заявила модель.

Она добавила, что в эти моменты надо всегда находиться рядом с детьми. Многие пользователи в комментариях решили поспорить, заявив, что болеть 15 раз в год не является нормой.

Ранее ростовчанку Костенко назвали «куклой, готовой на все ради денег».

#Общество#Новости
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