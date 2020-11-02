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Posted 2 ноября 2020, 08:54

Published 2 ноября 2020, 08:54

Modified 1 октября, 13:30

Updated 1 октября, 13:30

Таганрогский аэропорт «Южный» модернизируют, чтобы сделать дублером «Платова»

2 ноября 2020, 08:54
На реконструкцию и модернизацию аэропорта «Таганрог-Южный» в Ростовской области министерство промышленности и торговли РФ выделило порядка 500 миллионов рублей, следует из документов на портале госзакупок.

Речь идет о двух контрактах на выполнение комплекса строительно-монтажных работ аэродромной базы Таганрог «Южный» стоимостью 245 миллионов и 250,6 миллиона рублей. Победителем обоих электронных аукционов стал челябинский радиозавод «Полет».

Согласно документам закупок, подрядчику предстоит выполнить монтаж инженерных систем в командно-диспетчерском пункте, обновить радиосвязь, модернизировать объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и обустроить дороги к аэропорту.

Известно, что таганрогский аэропорт «Южный» не принимал пассажирские самолеты с 2015 года. Однако в планах региональных властей сделать его дублером международного аэропорта «Платов», расположенного в Ростове.

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