Таганрогский аэропорт «Южный» модернизируют, чтобы сделать дублером «Платова»

Posted 2 ноября 2020, 08:54
Published 2 ноября 2020, 08:54
Modified 1 октября, 13:30
Updated 1 октября, 13:30
Речь идет о двух контрактах на выполнение комплекса строительно-монтажных работ аэродромной базы Таганрог «Южный» стоимостью 245 миллионов и 250,6 миллиона рублей. Победителем обоих электронных аукционов стал челябинский радиозавод «Полет».
Согласно документам закупок, подрядчику предстоит выполнить монтаж инженерных систем в командно-диспетчерском пункте, обновить радиосвязь, модернизировать объекты радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов и обустроить дороги к аэропорту.
Известно, что таганрогский аэропорт «Южный» не принимал пассажирские самолеты с 2015 года. Однако в планах региональных властей сделать его дублером международного аэропорта «Платов», расположенного в Ростове.
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