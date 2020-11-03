Муниципальное здание в центре Ростова продают с молотка за 225 млн руб

Posted 3 ноября 2020, 14:41
Published 3 ноября 2020, 14:41
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
Речь идет о здании площадью 14,8 тысячи квадратных метров. Также на торги выставили право аренды земельного участка до 2064 года площадью 5,4 тысячи «квадрата», предназначенного для обустройства многоуровневой закрытой стоянки. Как сообщает РБК, кадастровая стоимость данного участка составляет 51,4 миллиона рублей.
Торги по продаже имущества назначены на 24 декабря.
По информации СПАРК, МСУП ПО РС И ЭИС зарегистрировали в 1997 году. Оно принадлежало городскому департаменту автодорог и занималось строительством автомагистралей. С иском о банкротстве предприятия в Арбитражный суд Ростовской области обратился «Донречфлот» из-за задолженности в размере 530 тысяч рублей. На предприятии было введено конкурсное производство в августе 2020 года.
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