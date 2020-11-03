Почти 232,6 млн рублей получит Ростовская область на нужды здравоохранения

Еще 15,7 миллиона рублей пойдут на переоснащение лаборатории областного консультативно-диагностического центра, выполняющей диагностику новой коронавирусной инфекции. Кроме того, на оснащение дополнительно открытых коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией потратят 58,8 миллиона рублей.