Почти 232,6 млн рублей получит Ростовская область на нужды здравоохранения

Из общей суммы 157,9 миллиона рублей направят на покупку бесплатных лекарственных препаратов для коронавирусных больных, проходящих лечение амбулаторно. Лекарства будут выдавать по рецепту врача.
Еще 15,7 миллиона рублей пойдут на переоснащение лаборатории областного консультативно-диагностического центра, выполняющей диагностику новой коронавирусной инфекции. Кроме того, на оснащение дополнительно открытых коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией потратят 58,8 миллиона рублей.
С начала пандемии в Ростовской области коронавирусной инфекцией заразились 31248 человек и умерли 855 больных.