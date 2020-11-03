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Posted 3 ноября 2020, 19:40

Published 3 ноября 2020, 19:40

Modified 1 октября, 13:48

Updated 1 октября, 13:48

В больнице Водников в Ростове развернут еще один ковидный госпиталь

3 ноября 2020, 19:40
Сюжет
Коронавирус
В Ростове-на-Дону в на базе Южного окружного медицинского центра ФМБА России готовят 120 ковидных коек, сообщила сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова.

Медцентр ФМБА или, как его называют, больницу Водников, перепрофилируют под ковидный госпиталь к 10 ноября. На базе медицинского учреждения развернут 120 коек для ковидных больных, в том числе 12 реанимационных.

По мнению Рукавишниковой, это позволит снизить процент загруженности больниц Ростовской области, а также оптимизировать схему маршрутизации пациентов.

Как сообщил ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко, 9 ноября на базе городской детской больницы №2 развернут 140 ковидных коек.

#Общество#Коронавирус#Новости
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