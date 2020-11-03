В больнице Водников в Ростове развернут еще один ковидный госпиталь

Posted 3 ноября 2020, 19:40
Published 3 ноября 2020, 19:40
Modified 1 октября, 13:48
Updated 1 октября, 13:48
Медцентр ФМБА или, как его называют, больницу Водников, перепрофилируют под ковидный госпиталь к 10 ноября. На базе медицинского учреждения развернут 120 коек для ковидных больных, в том числе 12 реанимационных.
По мнению Рукавишниковой, это позволит снизить процент загруженности больниц Ростовской области, а также оптимизировать схему маршрутизации пациентов.
Как сообщил ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко, 9 ноября на базе городской детской больницы №2 развернут 140 ковидных коек.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]