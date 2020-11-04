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Школьники Ростова вошли в число победителей «Большой перемены»

4 ноября 2020, 13:35
Фото: instagram.com/logvinenko_rnd
В число победителей всероссийского конкурса «Большая перемена» вошли пятнадцать учеников школ Ростова-на-Дону, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Один из самых крупных конкурсов для школьников проходит в «Артеке» с 31 октября по 5 ноября. Изначально участие в конкурсе принимали более миллиона российских старшеклассников, в финал прошли лишь 1,2 тысячи достойнейших, среди них 21 подросток из Ростовской области.

Одиннадцатиклассники-победители получат по миллиону рублей на получение высшего образования, победителям-ученикам 9-10 классов вручат гаджеты и по 200 тысяч рублей на дополнительное образование.

Из Ростова победили ученики школ № 82, № 94, № 102, № 53, № 11, № 80, № 35, № 9, № 117, № 49, № 33, № 96, № 115 и частного образовательного учреждения «Дар».

«Благодарю ростовских педагогов и школьников за талант и усердие, желаю дальнейших успехов и достижений!», — поздравил победителей Логвиненко.

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