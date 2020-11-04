Школьники Ростова вошли в число победителей «Большой перемены»

Один из самых крупных конкурсов для школьников проходит в «Артеке» с 31 октября по 5 ноября. Изначально участие в конкурсе принимали более миллиона российских старшеклассников, в финал прошли лишь 1,2 тысячи достойнейших, среди них 21 подросток из Ростовской области.