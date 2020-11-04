Школьники Ростова вошли в число победителей «Большой перемены»

Один из самых крупных конкурсов для школьников проходит в «Артеке» с 31 октября по 5 ноября. Изначально участие в конкурсе принимали более миллиона российских старшеклассников, в финал прошли лишь 1,2 тысячи достойнейших, среди них 21 подросток из Ростовской области.
Одиннадцатиклассники-победители получат по миллиону рублей на получение высшего образования, победителям-ученикам 9-10 классов вручат гаджеты и по 200 тысяч рублей на дополнительное образование.
Из Ростова победили ученики школ № 82, № 94, № 102, № 53, № 11, № 80, № 35, № 9, № 117, № 49, № 33, № 96, № 115 и частного образовательного учреждения «Дар».
«Благодарю ростовских педагогов и школьников за талант и усердие, желаю дальнейших успехов и достижений!», — поздравил победителей Логвиненко.