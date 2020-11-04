Список жертв коронавируса за сутки пополнили еще 15 жителей Ростовской области

Posted 4 ноября 2020, 08:16
Published 4 ноября 2020, 08:16
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
В список погибших из-за инфекции за сутки попали пять женщин от 61 года до 90 лет и девять мужчин от 60 до 93 лет. У всех этих пациентов имелись различные хронические заболевания, что повлияло на течение инфекции.
Всего с начала пандемии коронавирус убил 884 человек в Ростовской области. Доля летальных исходов из общего числа заражений составила 2,77%. Таким образом умирает каждый 36-й инфицированный COVID-19.
В Ростовской области коронавирус подхватили 31867 человек, из них 25364 уже выздоровели. В ковидных госпиталях региона проходят лечение 1996 пациентов, из них в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ находятся 165 человек.
Напомним, что ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в городе удалось решить проблему очередей на КТ.