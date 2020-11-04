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Posted 4 ноября 2020, 08:16

Published 4 ноября 2020, 08:16

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Список жертв коронавируса за сутки пополнили еще 15 жителей Ростовской области

4 ноября 2020, 08:16
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области из-за коронавируса и его осложнений скончались еще 15 пациентов, говорится в сообщении регионального правительства.

В список погибших из-за инфекции за сутки попали пять женщин от 61 года до 90 лет и девять мужчин от 60 до 93 лет. У всех этих пациентов имелись различные хронические заболевания, что повлияло на течение инфекции.

Всего с начала пандемии коронавирус убил 884 человек в Ростовской области. Доля летальных исходов из общего числа заражений составила 2,77%. Таким образом умирает каждый 36-й инфицированный COVID-19.

В Ростовской области коронавирус подхватили 31867 человек, из них 25364 уже выздоровели. В ковидных госпиталях региона проходят лечение 1996 пациентов, из них в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ находятся 165 человек.

Напомним, что ранее сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что в городе удалось решить проблему очередей на КТ.

#Общество#Коронавирус#Новости
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