За покупку игрушек в Ростове наказали один из детских садов

Posted 4 ноября 2020, 08:36
Published 4 ноября 2020, 08:36
Modified 1 октября, 14:26
Updated 1 октября, 14:26
Прокуратура Советского района города проверила, как муниципальное бюджетное дошкольное учреждение исполняет закон о закупках. В результате выяснилось, что детский сад за один день заключил сразу шесть контрактов на поставку развивающих игрушек с одним поставщиком. При этом общая стоимость закупки превышала установленный законом лимит. Никаких аукционов по выбору поставщиков не проводилось.
«Указанные действия привели к ограничению доступа на товарный рынок иных хозяйствующих субъектов», — сказано в сообщении ведомства.
Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, виновных лиц привлекли к административной ответственности, им придется заплатить штрафы на общую сумму 250 тысяч рублей.
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