За покупку игрушек в Ростове наказали один из детских садов

Прокуратура Советского района города проверила, как муниципальное бюджетное дошкольное учреждение исполняет закон о закупках. В результате выяснилось, что детский сад за один день заключил сразу шесть контрактов на поставку развивающих игрушек с одним поставщиком. При этом общая стоимость закупки превышала установленный законом лимит. Никаких аукционов по выбору поставщиков не проводилось.