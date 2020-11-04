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Posted 4 ноября 2020, 08:36

Published 4 ноября 2020, 08:36

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

За покупку игрушек в Ростове наказали один из детских садов

4 ноября 2020, 08:36
В Ростове-на-Дону детский сад № 8 оштрафовали за нарушения, допущенные в ходе закупки игрушек, говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Прокуратура Советского района города проверила, как муниципальное бюджетное дошкольное учреждение исполняет закон о закупках. В результате выяснилось, что детский сад за один день заключил сразу шесть контрактов на поставку развивающих игрушек с одним поставщиком. При этом общая стоимость закупки превышала установленный законом лимит. Никаких аукционов по выбору поставщиков не проводилось.

«Указанные действия привели к ограничению доступа на товарный рынок иных хозяйствующих субъектов», — сказано в сообщении ведомства.

Прокуратура возбудила дела об административном правонарушении, виновных лиц привлекли к административной ответственности, им придется заплатить штрафы на общую сумму 250 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Таганроге планируется строительство нового детсада на 220 мест.

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