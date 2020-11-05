Десять человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

Всего с марта в Ростовской области от новой коронавирусной инфекции умерли 894 человека, заразились 32178 жителей, из них 311 только за последние сутки. На 5 ноября в стационарах области лечатся 1939 ковидных больных, из них 155 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.