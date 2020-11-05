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Posted 5 ноября 2020, 08:11

Published 5 ноября 2020, 08:11

Modified 1 октября, 14:38

Updated 1 октября, 14:38

Десять человек с коронавирусом умерли в Ростовской области

5 ноября 2020, 08:11
На 5 ноября в Ростовской области умерли еще десять пациентов с коронавирусом, сообщили в региональном правительстве.

«Это семь женщин в возрасте: 62, 63, две 68, 71, 82 и 83 лет и трое мужчин — 42, 50 и 59 лет», — сказано в сообщении.

У всех умерших были хронические заболевания, осложнившие течение коронавируса.

Всего с марта в Ростовской области от новой коронавирусной инфекции умерли 894 человека, заразились 32178 жителей, из них 311 только за последние сутки. На 5 ноября в стационарах области лечатся 1939 ковидных больных, из них 155 человек находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Ранее в Ростове от коронавируса умерли преподаватель вуза и его жена.

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