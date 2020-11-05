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Posted 5 ноября 2020, 17:45

Published 5 ноября 2020, 17:45

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Электричество восстановили в Ростове после крупной аварии

5 ноября 2020, 17:45
В Ростове-на-Дону подошли к концу работы после аварии, из-за которой часть города осталась без света, проинформировали в мэрии.

Напомним, что в четверг одна из организаций начала земляные работы, во время которых работники повредили кабель. Из-за этого оказались обесточены 10 подстанций и 6 соцобъектов.

«В данный момент завершились работы проспекту Сельмаш в районе дома No18. Подачу электричества возобновили в 16.15 мск», — говорится в публикации. .

Отмечается, что проблема существовала в Первомайском районе. Читайте также: «Пациенты ковидного госпиталя в Ростове во время отключения света не пострадали".

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