Электричество восстановили в Ростове после крупной аварии

Posted 5 ноября 2020, 17:45
Published 5 ноября 2020, 17:45
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Напомним, что в четверг одна из организаций начала земляные работы, во время которых работники повредили кабель. Из-за этого оказались обесточены 10 подстанций и 6 соцобъектов.
«В данный момент завершились работы проспекту Сельмаш в районе дома No18. Подачу электричества возобновили в 16.15 мск», — говорится в публикации. .
Отмечается, что проблема существовала в Первомайском районе. Читайте также: «Пациенты ковидного госпиталя в Ростове во время отключения света не пострадали".