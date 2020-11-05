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Posted 5 ноября 2020, 14:01

Published 5 ноября 2020, 14:01

Modified 1 октября, 15:10

Updated 1 октября, 15:10

Ураганный ветер с порывами 18 м в сек ожидается в Ростове

5 ноября 2020, 14:01
Жителей Ростова-на-Дону предупредили об усилении ветра, говорится в сообщении управления ГО и ЧС города.

Так, в пятницу, 6 ноября, в Ростове ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Из-за этого возможны обрушения деревьев и слабо закрепленных конструкций, обрывы ЛЭП. Кроме того, ураганный ветер может стать причиной увеличения числа ДТП.

Спасатели рекомендовали горожанам быть внимательными и осторожными, обходить рекламные щиты, не парковать автомобили под деревьями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций ростовчанам посоветовали звонить в экстренные службы.

Ранее сообщалось, что к концу недели в Ростове ожидается похолодание.

#Анна Петрова#Общество#Новости
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