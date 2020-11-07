Ростовским водителям рассказали, когда ждать первого снега

Posted 7 ноября 2020, 17:53
Published 7 ноября 2020, 17:53
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Так, температура воздуха в ночные часы в среду, 11 ноября, опустится до -4 градусов. Может пойти первый снег.
В дневные часы температура воздуха будет колебаться от +6 до +12 градусов. До конца недели по ночам температура воздуха будет ниже нуля.
В связи с высокой вероятностью гололеда на дорогах и первого снега сотрудники ГИБДД напомнили водителям о необходимости заменить летнюю резину на зимнюю.