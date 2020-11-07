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Posted 7 ноября 2020, 17:53

Published 7 ноября 2020, 17:53

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Ростовским водителям рассказали, когда ждать первого снега

7 ноября 2020, 17:53
Первый снег в Ростове-на-Дону может выпасть на следующей неделе, следует из гидрометеорологического прогноза.

Так, температура воздуха в ночные часы в среду, 11 ноября, опустится до -4 градусов. Может пойти первый снег.

В дневные часы температура воздуха будет колебаться от +6 до +12 градусов. До конца недели по ночам температура воздуха будет ниже нуля.

В связи с высокой вероятностью гололеда на дорогах и первого снега сотрудники ГИБДД напомнили водителям о необходимости заменить летнюю резину на зимнюю.

Ранее в Ростове провели учения по уборке снега.

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