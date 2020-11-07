Сотни домов оставят без света в Ростове на следующей неделе

В Ростове-на-Дону на следующей неделе отключения света затронут более 100 домов, сообщили в «Донэнерго».

Электричества не будет в садовых товариществах «Жемчужина», «Товарищ», «Дружба», «Росинка», «Мичуринец», «Северная ривьера», «Космос», «Россельмашевец», «Красный Аксай», «Виноградарь». Это коснется улиц Русская, Токарная, Перекопская, Портовая, переулков Гудермесский, Ермака, Народный, Самошкина. Во вторник электричество выключат по улицам Возрождения, Мечникова, Культурная, Джапаридзе, Передовая, Смотровая. Света не будет по улицам Селиванова, Ищенко, Ивахненко, Промышленная, Инструментальная. В среду ограничения введут по улицам 1-я улица, 2-я улица, 3-я улица, 4-я улица, 5-я улица, Красноаксайская, 43 линия, 41 линия, 39 линия, 2-я Пролетарская. Электричества не будет в переулках Контактный, Быстрый, Бесланский, Бакинский. В четверг свет выключат на улицах Вологодская, Новополоцкая, Каракумская, Односторонняя, Каменобродская, Боряна, Баграмяна, Алагирская, Армянская. В пятницу без электричества останутся улицы Курортная, Горбачева, Литвинова, Интернациональная, 2-я Володарского. Ранее электричество восстановили в Ростове после крупной аварии.