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Сразу 18 человек скончались от коронавируса в Ростовской области

7 ноября 2020, 08:16
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в результате заболевания коронавирусом и его осложнений скончались сразу 18 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

На этот раз жертвами инфекции стали пять женщин от 56 до 80 лет и 13 мужчин в возрасте от 42 лет до 71 года. У всех погибших пациентов были диагностированы различные хронические заболевания.

Всего список погибших от коронавируса в Ростовской области по официальным данным пополнили 929 человек.

Смертность от инфекции выросла в регионе до 2,83%. Таким образом каждый 35-й случай заболевания заканчивается летально.

Всего в регионе заразились коронавирусом 32805 человек, выздоровели 26112 человек. В стационарах проходят лечение 1945 ковидных больных, из которых 152 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.

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