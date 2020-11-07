Сразу 18 человек скончались от коронавируса в Ростовской области

На этот раз жертвами инфекции стали пять женщин от 56 до 80 лет и 13 мужчин в возрасте от 42 лет до 71 года. У всех погибших пациентов были диагностированы различные хронические заболевания.
Всего список погибших от коронавируса в Ростовской области по официальным данным пополнили 929 человек.
Смертность от инфекции выросла в регионе до 2,83%. Таким образом каждый 35-й случай заболевания заканчивается летально.
Всего в регионе заразились коронавирусом 32805 человек, выздоровели 26112 человек. В стационарах проходят лечение 1945 ковидных больных, из которых 152 человека находятся в тяжелом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ.