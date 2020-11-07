Жителям Ростовской области будут привозить лекарства от коронавируса

Posted 7 ноября 2020, 09:42
Published 7 ноября 2020, 09:42
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Напомним, что Ростовская область получит 157,9 миллиона рублей из федерального бюджета. На эти деньги купят лекарства от коронавируса людям, которые лечатся на дому.
Стало известно, что для лечения применяются препараты, выбранные Минздравом. Это антибиотики, жаропонижающие, противовирусные препараты.
«Лекарства закупает региональный Минздрав. Назначение препаратов и их доставка будет осуществляться медицинскими работниками поликлиник», — уточнили в пресс-службе.