Жителям ростовских общежитий запретили лечиться от ковида на дому

Теперь лечиться на дому смогут только те заразившиеся, у кого есть отдельная комната и они согласны соблюдать самоизоляцию. Тем гражданам, кто проживает в общежитии, коммуналке или совместно с пожилыми родственниками, придется лечиться в стационаре.