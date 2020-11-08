rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября 2020, 11:44

Published 8 ноября 2020, 11:44

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Жителям ростовских общежитий запретили лечиться от ковида на дому

8 ноября 2020, 11:44
Жителям общежитий и коммунальных квартир в Ростовской области и России придется лечиться от коронавируса исключительно в стационаре, сообщила "Парламентская газета".

С 8 ноября в силу вступили поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях, внесенные Минздравом РФ. До этого бытовые условия заболевших коронавирусом не учитывались, госпитализировали только тех больных, чье состояние этого требовало.

Теперь лечиться на дому смогут только те заразившиеся, у кого есть отдельная комната и они согласны соблюдать самоизоляцию. Тем гражданам, кто проживает в общежитии, коммуналке или совместно с пожилыми родственниками, придется лечиться в стационаре.

Кроме того, Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на коронавирус.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика