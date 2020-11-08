Жителям ростовских общежитий запретили лечиться от ковида на дому

Posted 8 ноября 2020, 11:44
Published 8 ноября 2020, 11:44
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
С 8 ноября в силу вступили поправки в действующий регламент лечения коронавируса в амбулаторных условиях, внесенные Минздравом РФ. До этого бытовые условия заболевших коронавирусом не учитывались, госпитализировали только тех больных, чье состояние этого требовало.
Теперь лечиться на дому смогут только те заразившиеся, у кого есть отдельная комната и они согласны соблюдать самоизоляцию. Тем гражданам, кто проживает в общежитии, коммуналке или совместно с пожилыми родственниками, придется лечиться в стационаре.
Кроме того, Минздрав позволил переводить пациентов со стационарного на амбулаторное лечение еще до получения отрицательного теста на коронавирус.